[천태만컷] 도시 까치의 집 짓기

이미지 확대 도시 까치의 집 짓기 까치 한 마리가 도로에 버려진 폐자재에서 뜯어낸 솜뭉치를 물고 둥지로 향하고 있습니다. 도심의 쓰레기가 둥지 재료가 된 모습에서 환경 오염 속 생태계의 변화를 엿볼 수 있습니다. 언젠가는 나뭇가지로 엮은 둥지를 보기 어려워질지도 모르겠습니다.

이지훈 기자

2026-03-06 25면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

까치 한 마리가 도로에 버려진 폐자재에서 뜯어낸 솜뭉치를 물고 둥지로 향하고 있습니다. 도심의 쓰레기가 둥지 재료가 된 모습에서 환경 오염 속 생태계의 변화를 엿볼 수 있습니다. 언젠가는 나뭇가지로 엮은 둥지를 보기 어려워질지도 모르겠습니다.이지훈 기자