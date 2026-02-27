메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

인제군, 100억 들여 복지문화센터 건립

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김정호 기자
김정호 기자
수정 2026-02-27 09:26
입력 2026-02-27 09:26
이미지 확대
오는 4월 개관하는 강원 인제복지문화센터 전경. 인제군 제공
오는 4월 개관하는 강원 인제복지문화센터 전경. 인제군 제공


강원 인제군은 인제복지문화센터를 오는 4월 개관한다고 27일 밝혔다. 현재 공정률 90%로 인테리어 등 막바지 공사가 한창이다.

군이 2022년부터 99억8000만원을 들여 인제읍 남북리에 짓고 있는 복지문화센터는 지상 4층 연면적 1963㎡ 규모다.

1·2층에는 공동육아나눔터와 다문화자녀 언어교실, 상담실, 커뮤니티실, 북카페, 공유주방 등으로 이뤄진 가족센터, 3·4층에는 탁구장, 동아리실, 다목적홀로 구성된 생활문화센터가 들어선다.

가족센터에서는 아동, 가족, 청년, 중·장년층, 생활문화센터에서는 노년층을 대상으로 한 다양한 프로그램이 운영된다.



군 관계자는 “세대별로 이용할 수 있도록 공간을 구성한 게 특징이다”며 “누구나 쉽게 찾아 즐기는 복합문화 거점으로 키우겠다”고 말했다.

인제 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
인제복지문화센터의 개관 예정 시기는 언제인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기