[포토] 봄소식 전하는 산수유

목요일인 26일 기온이 평년보다 높으면서 비교적 포근하겠다.
아침 최저기온은 -4∼8도, 낮 최고기온은 10∼16도로 예보됐다. 평년 기온은 최저 -6∼3도, 최고 7∼12도다.
중부지방과 전라권, 경북 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크겠다.
강원 영동과 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠고 그 밖에 전국이 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠다.
부산·울산과 경북 남부 동해안에는 새벽까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 제주도에는 25일부터 이틀간 5㎜ 안팎의 비가 예보됐다.
미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.
