이철우 “정쟁으로 멈출 시간 없다…TK 통합법 조속히 처리를” 호소

이미지 확대 이철우 경북지사가 지난 2일 도청에서 가진 서울신문과의 인터뷰에서 ‘대구·경북 행정통합’과 올해 도정 계획을 설명하고 있다.

경북도 제공

이철우 경북도지사가 ‘대구경북통합특별시 설치를 위한 특별법’이 24일 국회 법제사법위원회에서 보류된 것과 관련해 “간곡하게 말씀드린다. 이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방소멸을 막기 위한 국가적 책무”라며 설득전에 나섰다.이 지사는 이날 페이스북에 “아직 끝나지 않았다. 마지막까지 설득하겠다”며 이같이 밝혔다.그는 이어 “국민의힘 법사위 모 위원은 제게 ‘대구·경북특별법 통과를 준비했는데 민주당이 갑자기 대구시의회 반대성명을 이유로 보류시켰다’고 한다”며 “민주당은 국민의힘이 반대했기 때문이라고 하고, 청와대 정무수석은 저에게 국민의힘 지도부 설득을 요청했다”고 특별법 처리와 관련한 상황을 공개했다.이 지사는 지방이 처한 어려움을 설명하며 행정통합의 필요성을 강조했다. 그는 “전남과 경북은 소멸위기의 최전선에 서 있고, 대구와 광주는 1인당 지역총생산이 꼴찌 수준이라는 냉혹한 현실에 직면해 있다”며 “두 지역이 다시 성장하는 길을 함께 가야 한다”고 했다.그러면서 “지역의 생존 앞에서 여야가 따로 있을 수 없고, 정쟁으로 멈출 시간도 없다”고 강조했다.대구 민경석 기자