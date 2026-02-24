이철우 “정쟁으로 멈출 시간 없다…TK 통합법 조속히 처리를” 호소

이철우 경북도지사가 ‘대구경북통합특별시 설치를 위한 특별법’이 24일 국회 법제사법위원회에서 보류된 것과 관련해 “간곡하게 말씀드린다. 이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방소멸을 막기 위한 국가적 책무”라며 설득전에 나섰다.
이 지사는 이날 페이스북에 “아직 끝나지 않았다. 마지막까지 설득하겠다”며 이같이 밝혔다.
그는 이어 “국민의힘 법사위 모 위원은 제게 ‘대구·경북특별법 통과를 준비했는데 민주당이 갑자기 대구시의회 반대성명을 이유로 보류시켰다’고 한다”며 “민주당은 국민의힘이 반대했기 때문이라고 하고, 청와대 정무수석은 저에게 국민의힘 지도부 설득을 요청했다”고 특별법 처리와 관련한 상황을 공개했다.
이 지사는 지방이 처한 어려움을 설명하며 행정통합의 필요성을 강조했다. 그는 “전남과 경북은 소멸위기의 최전선에 서 있고, 대구와 광주는 1인당 지역총생산이 꼴찌 수준이라는 냉혹한 현실에 직면해 있다”며 “두 지역이 다시 성장하는 길을 함께 가야 한다”고 했다.
그러면서 “지역의 생존 앞에서 여야가 따로 있을 수 없고, 정쟁으로 멈출 시간도 없다”고 강조했다.
대구 민경석 기자
