야근하면 우리 애는 어쩌지?…이제 서울시가 돌봐드려요

지역아동센터·키움센터 52곳 ‘야간 연장 돌봄’

아침돌봄 키움센터도 30곳으로 늘려

이미지 확대 서울형 아침돌봄 키움센터 신청 안내문. 서울시 제공

서울시가 아침과 야간 시간 맞벌이 가정 자녀의 돌봄을 돕는다.시는 늦은 퇴근이나 긴급 상황으로 돌봄이 필요한 가정을 위해 지난 1월부터 지역아동센터 및 우리동네키움센터 52곳에서 ‘야간 연장 돌봄’ 서비스를 시작한다고 23일 밝혔다.이에 따라 기존 오후 8시까지였던 돌봄 시간을 최대 자정까지로 연장한다. 이번 서비스는 지역아동센터 49곳과 우리동네키움센터 3곳에서 제공한다.이른 아침 시간대 돌봄 공백도 줄이기 위해 이용자 만족도가 높았던 ‘서울형 아침돌봄 키움센터’를 30곳으로 늘려 상시 운영한다. 이번에 추가된 지역은 아침 돌봄 수요가 높은 중랑구·은평구·서대문구·양천구·동작구 총 5개 자치구다. 운영 시간은 등교 전인 오전 7시부터 9시까지다.시가 2024년 4월부터 10곳에서 시범 운영하던 아침 돌봄을 지난해 전 자치구에 확대 운영한 결과 한 해 동안 총 1만 7184명이 이용했다. 서비스 이용자 대상 만족도 조사 결과, 4점 만점에 평균 3.8점을 기록했다.아침·야간 돌봄 신청은 지역아동센터와 우리동네키움센터에 등록되지 않은 아동도 누구나 무료로 이용할 수 있다. 신청은 ‘우리동네키움포털’ 누리집이나 인근 센터 방문 및 전화로 가능하다. 갑자기 사정이 생겨 야간 돌봄을 이용하려면 이용 시간 2시간 전까지 신청하면 된다.시는 올해 연말까지 구립 키움센터 4곳을 늘려, 키움센터를 총 282곳까지 확대할 예정이다.오세훈 서울시장은 이날 ‘우리동네키움센터 동작13호점’을 찾아 방학 돌봄 중인 아이들과 종사자를 만났다. 오 시장은 아이들과 독서와 관련된 퀴즈를 풀어보는 ‘독서골든벨’을 하고, 종사자들에게 간식을 건네며 격려했다.송현주 기자