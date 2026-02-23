울산 세계적 공연장 설계공모 우수작 전시

23일부터 3월 20일까지 울산시청 1층 로비서 우수작 4개 작품 전시

이미지 확대 더시스템랩 건축사사무소의 세계적 공연장 조감도. 울산시 제공

울산에 건립될 세계적 공연장 설계공모 우수작이 전시된다.울산시는 23일부터 오는 3월 20일까지 시청 본관 1층 로비에서 세계적 공연장 국제지명 설계공모 우수작 4개팀의 작품을 전시한다고 밝혔다.이번 전시는 앞으로 울산을 대표할 문화예술 랜드마크 조성을 목표로 추진 중인 세계적 공연장 건립 사업의 추진 배경과 우수작품을 시민들에게 알리기 위해 마련됐다.전시회에서는 덴마크의 비야케 잉겔스 그룹, 프랑스의 아뜰리에 장 누벨, 종합건축사사무소 디자인캠프 문박DMP, 더시스템랩 건축사사무소 등 4개 건축가 그룹의 실측 모형·디자인 주제·기록 영상 등을 한눈에 볼 수 있다.시는 앞으로 2차 건축설계 공모를 통해 건축적 완성도와 상징성, 도시와의 조화, 시민 접근성 등을 종합적으로 고려해 최종 작품을 선정할 계획이다. 시 관계자는 “많은 시민이 시청 전시장을 찾아 울산의 미래 모습을 직접 확인해 보시기를 바란다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자