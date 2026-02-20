사회 [속보]‘北 무인기’ 날린 민간인 구속영장 청구…일반이적죄 등 혐의 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/20/20260220500216 URL 복사 댓글 0 신융아 기자 수정 2026-02-20 15:54 입력 2026-02-20 15:54 이미지 확대 조선중앙통신이 지난 1월 10일 공개한 개성시 장풍군에 추락된 무인기의 모습. 연합뉴스 [속보]‘北 무인기’ 날린 민간인 구속영장 청구…일반이적죄 등 혐의 신융아 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 민간인이 북한 무인기를 운용한 혐의로 구속영장이 청구되었다. O X