경찰, 색동원 ‘정부 보조금 유용 의혹’도 강제수사 돌입

생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등(성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등·장애인복지법상 폭행)을 받는 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김모씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원을 나서고 있다. 2026.2.19

장애인 입소자에게 성폭력 행위를 저지른 혐의로 시설장이 구속된 인천 강화군의 중증장애인거주시설 ‘색동원’에 대해 경찰이 정부 보조금 유용 의혹에 대해서도 강제수사에 나섰다.보조금 유용 의혹을 받는 인천 강화군 중증장애인거주시설 ‘색동원’에 대한 강제수사에 나섰다.서울경찰청 색동원사건 특별수사팀은 20일 색동원과 시설장 김모씨 주거지 등을 압수수색했다. 경찰은 시설장 김씨와 직원들이 입소자들이 연간 10억원 규모의 보조금과 장애인 수당을 유용한 정황 등을 들여다보고 있다.색동원의 보조금 유용 의혹과 관련해 경찰이 압수수색에 나선 것은 이번이 처음이다.김씨의 성폭력 의혹 등과 관련해 지난해 9월 색동원을 압수수색한 바 있다. 김씨는 전날 성폭력처벌법·장애인복지법 위반 혐의로 구속됐다. 김씨는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의를 받는다.경찰은 지난달 31일 서울청에 색동원 사건 특별사수단을 꾸리고 장애인 성폭력 및 폭행 의혹뿐 아니라 보조금 유용 의혹도 수사하고 있다.경찰이 강화군으로부터 받은 심층 조사 보고서에는 여성 장애인 17명 전원과 퇴소자 2명 등 19명이 김씨에게 성폭력을 당했다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.경찰은 색동원의 과거 입소자까지 포함해 87명의 장애인, 종사자 152명에 대한 전수조사를 통해 수사를 확대하고 있다.신융아 기자