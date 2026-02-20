중랑구서 중학교 동창에 흉기 휘두른 20대 자수…살인미수 혐의

이미지 확대 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중학교 동창에게 앙심을 품고 흉기를 휘두른 20대 남성이 도주했다가 자수해 경찰에 붙잡혔다.20일 경찰에 따르면 서울 중랑경찰서는 살인미수 혐의로 A(27)씨를 현행범 체포해 조사 중이다.A씨는 이날 오전 0시 30분쯤 서울 중랑구 면목동의 한 골목에서 중학교 동창인 B씨를 흉기로 살해하려 한 혐의를 받는다.A씨는 평소 B씨에게 좋지 않은 감정을 품고 있다가 흉기를 미리 준비해 B씨의 자택을 찾아간 것으로 조사됐다. 두 사람은 집 앞에서 실랑이를 벌였고, A씨는 B씨를 쓰러뜨려 폭행한 뒤 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다.B씨는 머리 부위에 상처를 입었으나 생명에는 지장이 없는 상태다.A씨는 범행 직후 흉기를 버리고 약 100ｍ가량 도주했으나, 10분도 채 지나지 않아 현장으로 돌아와 “친구를 칼로 찔렀다”며 경찰에 자수한 것으로 전해졌다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 A씨에 대한 구속영장 신청 여부를 검토할 방침이다.손지연 기자