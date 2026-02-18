[포토] ‘신명나는’ 공연

1 / 7 이미지 확대 전통 공연과 함께하는 설 연휴 마지막 날 설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스

이미지 확대 설 연휴 마지막 날 즐기는 전통공연 설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스

이미지 확대 설 연휴 마지막 날 즐기는 전통공연 설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스

이미지 확대 설 연휴 마지막 날 한국민속촌 찾은 시민들 설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스

이미지 확대 신명 나는 우리 가락 설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스

이미지 확대 신명 나는 우리 가락 설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스

이미지 확대 설 연휴 마지막 날 즐기는 전통공연설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다.온라인뉴스부