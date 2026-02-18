사회 [포토] ‘신명나는’ 공연 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/18/20260218800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-18 14:27 입력 2026-02-18 14:27 1/ 7 이미지 확대 전통 공연과 함께하는 설 연휴 마지막 날설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 이미지 확대 설 연휴 마지막 날 즐기는 전통공연설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 이미지 확대 설 연휴 마지막 날 즐기는 전통공연설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 이미지 확대 설 연휴 마지막 날 한국민속촌 찾은 시민들설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 이미지 확대 신명 나는 우리 가락설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 이미지 확대 신명 나는 우리 가락설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 이미지 확대 설 연휴 마지막 날 즐기는 전통공연설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 설 연휴 마지막 날인 18일 경기도 용인시 한국민속촌을 찾은 시민들이 삼도판굿 공연을 관람하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 공연의 이름은? 삼도판굿 전통무용