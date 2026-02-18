사회 설 연휴 마지막 날 ‘다시 일상으로’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/18/20260218500078 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-02-18 14:41 입력 2026-02-18 14:41 이미지 확대 귀경객들이 설 연휴 마지막 날인 18일 서울역에서 열차에서 내려 이동하고 있다. 2026.2.18 이지훈 기자 귀경객들이 설 연휴 마지막 날인 18일 서울역에서 열차에서 내려 이동하고 있다. 이날 서울역은 귀경길에 오른 시민들로 평소보다 높은 혼잡도를 보였다. 상행선 열차 전 노선 예매율은 모두 90%를 넘겼다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 설 연휴 마지막 날 상행선 열차 전 노선 예매율은? 90% 미만 90% 초과