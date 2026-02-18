설 연휴 마지막 날 ‘다시 일상으로’

이미지 확대 귀경객들이 설 연휴 마지막 날인 18일 서울역에서 열차에서 내려 이동하고 있다. 2026.2.18 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

귀경객들이 설 연휴 마지막 날인 18일 서울역에서 열차에서 내려 이동하고 있다.이날 서울역은 귀경길에 오른 시민들로 평소보다 높은 혼잡도를 보였다. 상행선 열차 전 노선 예매율은 모두 90%를 넘겼다.이지훈 기자