꽉 막힌 설날 당일 귀경길…오전 10시 부산→서울 8시간40분

설날인 17일 오전부터 전국 고속도로 통행량이 늘어 혼잡한 흐름을 보이고 있다.
이날 한국도로공사에 따르면 지방 방향 고속도로는 오전 7~8시쯤 정체가 시작돼 오후 1시~2시쯤 절정에 달한 뒤 오후 8~9시쯤 해소되겠다.
서울 방향 고속도로는 오전 7~8시쯤 정체가 시작돼 오후 3~4시쯤 절정에 이르렀다가 다음 날 오전 3~4시쯤 해소될 전망이다.
오전 9시 20분쯤 기준 주요 구간 정체 현황을 보면 경부고속도로는 서울 방향 신탄진~신탄진부근 2㎞, 수원부근~수원 2㎞, 양재부근~반포 6㎞ 구간, 부산 방향 신갈분기점부근~수원 3㎞ 구간 정체가 나타난다.
서해안고속도로는 서울 방향 군산~동서천분기점 5㎞, 서해대교~서평택부근 4㎞, 서평택분기점~서평택분기점부근 2㎞, 매송~용담터널 2㎞, 일직분기점부근~금천 3㎞ 구간, 목포 방향 서해대교 1㎞ 구간 차량 흐름이 답답하다.
중부고속도로는 하남 방향 오창분기점부근~오창분기점 2㎞ 구간, 남이 방향 호법분기점~모가부근 2㎞ 구간 차량이 서행하고 있다.
오전 10시 요금소 기준 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲서울~부산 6시간30분 ▲서울~대구 5시간30분 ▲서울~광주 3시간50분 ▲서울~대전 2시간30분 ▲서울~강릉 3시간 ▲서울~울산 6시간10분 ▲서서울~목포 4시간이다.
상행선은 ▲부산~서울 8시간40분 ▲대구~서울 7시간40분 ▲광주~서울 8시간10분 ▲대전~서울 3시간10분 ▲강릉~서울 5시간30분 ▲울산~서울 8시간20분 ▲목포~서서울 9시간10분이다.
공사는 이날 전국에서 차량 615만대가 이동할 것으로 예상했다. 전날(505만대)보다 100만대 이상이 더 움직일 것으로 봤으며, 수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로 47만대가 이동할 것으로 보인다.
하승연 기자
