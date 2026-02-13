서울시, 2026년 7∼9급 공무원 대규모 채용

8·9급 1회 시험 원서접수 3월 23~27일

이미지 확대 서울시청사 전경. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 2026년도 서울시 지방공무원 3180명을 신규 채용한다고 13일 밝혔다.시는 공개경쟁 2977명, 경력경쟁 203명을 채용할 예정이다. 직급별로는 7급 334명, 8급 240명, 9급 2585명, 연구사 21명이다. 모집 분야별로는 행정직군 1903명, 기술직군 1256명, 연구·지도 직군 21명이다.시는 사회적 약자층 청년들의 공직 진출을 돕기 위해 장애인·저소득층 대상 비율을 법정 의무 기준보다 높여 채용할 계획이다. 장애인 159명(전체 5%), 저소득층 259명(9급 공채 10%)을 채용한다. 법정 의무 채용 비율은 장애인 3.8%, 저소득층 2%다.8·9급 공개경쟁·경력경쟁 임용시험 응시 원서는 3월 23일부터 27일까지 지방자치단체 원서접수 홈페이지에서 접수할 수 있다. 필기시험은 6월 20일, 필기 합격자 발표는 7월 23일이다. 최종 합격자 발표는 9월 30일로 예정됐다.7급 공개경쟁·경력경쟁 임용시험은 6월 중 공고할 예정이다. 7월에 응시원서를 받고 10월 31일에 필기시험을 치른다.자세한 내용은 서울시 인재개발원 홈페이지, 지방자치단체 원서접수센터에서 6월 중 공고한다.곽종빈 서울시 행정국장은 “예상 결원에 따른 업무 공백을 방지하고 시민을 위한 새로운 행정 수요에 기민하게 대응하기 위한 결정”이라며 “창의적이고 열정적인 인재들이 많이 지원해주길 바란다”고 말했다.송현주 기자