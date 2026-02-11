HD현대중공업 노사 공동협의체 출범… AI·로봇 제조환경 변화 공동대응

이미지 확대 HD현대중공업 노사는 지난 10일 울산 본사에서 ‘K-조선 미래 항로 개척을 위한 노사 공동협의체 출범식’을 개최했다. HD현대중공업 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HD현대중공업 노사가 자동화·인공지능(AI)·로봇 도입 등 제조 환경 변화에 공동 대응하기 위한 협의체를 구성했다.노사는 지난 10일 울산 본사에서 금석호 사장과 김동하 금속노조 현대중공업지부장, 양영봉 고용노동부 울산지청장 등이 참석한 가운데 ‘K-조선 미래 항로 개척을 위한 노사 공동협의체 출범식’을 개최했다고 11일 밝혔다.공동협의체는 앞으로 기술 발전에 따른 조선산업 환경 변화와 산업 전환에 대한 인식을 공유하고 실질적인 상생 방안을 선제적으로 모색하는 데 초점을 맞춘다. 산업 현장에 로봇과 AI 도입을 비롯한 스마트 조선소로 전환이 빠르게 진행되는 상황 속에서 고용·임금·제도 안정을 위해 노사가 머리를 맞대겠다는 취지다.현재 조선 현장에서는 사람이 지켜보는 가운데 일부 용접은 반자동 로봇이 담당하고 있다.협의체는 매주 정례회의를 통해 신기술 도입에 따른 작업 방식 변화를 공유하고, 새롭게 제기되는 고용·안전·보건, 인사제도 관련 현안을 논의한다. 이 과정에 외부 전문가가 참여해 전문성과 객관성을 확보할 방침이다.금석호 사장은 “노사 공동협의체는 회사의 지속 가능성과 구성원의 고용 안정에 대해 밀도 있는 소통이 필요하다는 인식에서 출발하게 됐다”며 “미래 세대가 일하고 싶은 일터를 만들기 위해 책임 있는 파트너로서 최선을 다하겠다”고 강조했다. 김동하 노조지부장은 “산업전환 과정에서 일자리를 비롯한 다양한 변화가 예상되는 만큼 이번 노사 공동협의체 출범을 기점으로 노사가 미래 방향성을 함께 제시할 수 있길 바란다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자