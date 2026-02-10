‘56만명 동시투약분’ 밀반입·제조·유통… 마약사범 122명 무더기 검거

이미지 확대 동남아발 마약 제조·유통 점조직으로부터 압수한 마약류와 범죄수익금(경기남부경찰청 제공)

이미지 확대 마약을 숨기는 장면(경기남부경찰청 제공)

동남아시아에서 대량의 마약류를 들여온 뒤 국내에서 제조·유통한 점조직 일당과 투약자 등이 무더기로 경찰에 덜미를 잡혔다.경기남부경찰청 마약·국제범죄수사대는 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 밀반입책 A(43)씨 등 122명(47명 구속)을 붙잡아 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다.A씨 등 67명은 지난해 1월부터 올해 1월까지 13개월 동안 필로폰, 케타민, 합성대마 등 대량의 마약류를 국내 밀반입한 뒤 빌라에서 제조해 전국에 유통한 혐의를 받는다. 나머지 55명은 이를 구입해 투약한 혐의를 받는다.밀반입책 A씨 등 20~40대 5명은 베트남·태국·필리핀 등지에서 대마·필로폰·케타민·엑스터시(MDMA) 등의 마약류를 국제우편을 통하거나 직접 운송해 인천공항으로 몰래 들여왔다.유통책과 운반책들은 폐쇄회로(CC)TV 등 추적을 피해 대부분 야산 등지에 다량의 마약을 은닉했다. 이들은 이동할 때 수시로 옷을 갈아입거나 현금만 사용해 여러 차례 대중교통을 환승하고, 일정한 주거지 없이 숙박업소를 전전하는 등 수사기관의 추적에 철저히 대비하는 치밀함을 보이기도 했다.피의자 가운데 C(24)씨는 직접 주택가에서 대마와 환각버섯을 재배해 판매하기도 한 것으로 조사됐다.중·고등학교 또는 사회 친구 2~3명이 함께 마약을 유통하거나 10대 후반 미성년자 운반책이 성인 지인을 끌어들여 마약을 유통하다가 검거된 사례도 있었다.이들은 모두 텔레그램 등 보안성이 높은 매체를 통해 지시사항을 전달받았고, 대금은 비트코인을 비롯한 가상자산으로 지불받아 추적을 어렵게 했다. 경찰은 이들에게 지시사항을 하달한 ‘상선’이 해외에 있는 것으로 보고 있다.경찰 조사 결과 피의자들의 연령대는 대부분 20~40대며, 일부는 미성년자인 것으로 나타났다.범행에 가담한 경로는 채무를 변제하고자 ‘고액 아르바이트’를 찾아보던 중 유입된 경우가 대부분이었다. 특히 20대는 사이버도박으로 인한 채무, 30~40대는 사업 실패나 신용대출 채무를 변제할 일자리를 검색하던 중 고액 보수를 약속받으며 마약 유통에 가담하게 된 것으로 드러났다.경찰은 마약류 총 35㎏(합성대마 19㎏·필로폰 500g·케타민 130g 등 10여 종)을 압수했다. 이는 4만 5000명이 동시에 투약할 수 있는 분량이며, 시가로 약 376억원에 달한다.마약을 팔아 벌어들인 범죄수익금 현금 1억 3000여만원도 압수하고, 4억 5000여만원을 기소 전 추징보전 조치했다.경기남부청 관계자는 “동남아발 마약류 밀반입이 조직적으로 확대되는 만큼, 국제공조 등 수사 확대로 해외 총책을 특정하기 위한 수사를 계속할 것”이라며 “최근 신설된 가상자산 전담팀 등을 통해 마약 거래 대금을 끝까지 추적하겠다”고 밝혔다.안승순 기자