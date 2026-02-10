경산 송유관공사 옥외 유류저장탱크 화재…“인명피해 없어”

불길 잦아들어

이미지 확대 화재 자료 이미지. 서울신문DB

10일 오전 7시 47분쯤 경북 경산시 하양읍 대한송유관공사 영남지사 옥외 유류저장 탱크에서 불이 났다.불은 옥외 유류저장 탱크 덮개 역할을 하는 ‘콘루프’ 위에서 폭발과 함께 시작됐다.최초 목격자는 “펑 터지는 소리와 함께 화재가 발생했다”고 경찰 119상황실에 신고했다.한때 거센 폭발과 화염으로 인해 ‘불이 났다’는 신고가 대구 반야월 일대에서도 접수됐다.확인된 인명피해는 없는 것으로 전해졌다.현재는 불길이 잦아들어 연기만 나고 있는 상태로 파악되고 있다고 경찰은 밝혔다.경북도와 경산시 관계자는 “소방당국이 현장에서 대응하고 있다. 현재 위험한 상황 아니고 인명피해는 없는 것으로 파악됐다”고 밝혔다.소방당국은 중앙119구조본부 등 유관기관을 동원해 화재 진압을 마무리할 방침이다.경산 김상화 기자