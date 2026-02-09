메뉴
진지한 만학도의 펜 끝

도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-02-09 17:01
입력 2026-02-09 17:01
검정고시 응시생이 2026년도 제1회 초·중·고졸 검정고시 원서 접수일인 9일 서울 동작구 서울공업고등학교 체육관에서 원서를 작성하고 있다. 2026.2.9 도준석 전문기자
검정고시 응시생이 2026년도 제1회 초·중·고졸 검정고시 원서 접수일인 9일 서울 동작구 서울공업고등학교 체육관에서 원서를 작성하고 있다. 2026.2.9 도준석 전문기자


검정고시 응시생이 2026년도 제1회 초·중·고졸 검정고시 원서 접수일인 9일 서울 동작구 서울공업고등학교 체육관에서 원서를 작성하고 있다.

도준석 전문기자
