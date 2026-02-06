尹 내란우두머리 재판 지귀연 부장판사, 서울북부지법으로(종합)

이미지 확대 지귀연 부장판사 지귀연 부장판사가 21일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 형사재판 2번째 공판에서 인사하고 있다. 2025.4.21 사진공동취재단

윤석열 전 대통령의 내란우두머리 재판을 담당하는 지귀연 부장판사가 서울북부지법으로 전보된다. 대법원은 6일 지방법원 부장판사 이하 법관에 대한 전보 인사를 발표했다. 발령 일자는 23일이다.서울중앙지법 형사합의25부 재판장을 맡는 지 부장판사는 서울북부지법으로 자리를 옮긴다. 해당 재판부는 19일 오후 3시 윤 전 대통령의 내란우두머리 재판 선고 공판을 열 계획이다. 통상 서울중앙지법 형사합의부에서 2년을 근무하는데, 지 부장판사는 윤 전 대통령 재판을 맡으며 3년간 근무했다.김건희 여사의 ‘매관매직’ 혐의 심리를 맡은 서울중앙지법 형사합의21부 재판장 이현복 부장판사는 명예퇴직한다. 이 재판은 아직 기일이 잡히지 않은 상태다.한덕수 전 국무총리에게 징역 23년을 선고한 형사합의33부의 이진관 부장판사, 윤 전 대통령의 ‘체포방해’ 혐의에 대해 징역 5년을 선고한 형사합의35부의 백대현 부장판사, 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고한 형사합의27부의 우인성 부장판사는 서울중앙지법에 잔류한다.대법원은 이번 정기인사에서 여성 법관 60명(45.5%)을 포함해 132명의 법관을 지방법원 부장판사로 신규 보임했다. 이번 인사에서는 사법연수원 40기가 처음으로 부장판사에 보임됐다.사법부는 예산, 시설, 법령 검토 등의 업무 역량을 강화하고 판결서 공개, 재판 중계, 재판 지원 AI 도입 등 사법제도 관련 주요 과제를 원활하게 추진하기 위해 법원행정처 기획조정실에 기획조정심의관 1명을 증원했다. 또 국민의 사법 접근성을 높일 수 있는 사법 인공지능 정책을 체계적으로 수립하기 위해 사법인공지능심의관 1명을 신설했다.이민영 기자