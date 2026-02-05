사회 [포토] ‘직원들은 피켓시위’…인권위, 김용원 상임위원 이임식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/05/20260205800011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-05 16:55 입력 2026-02-05 16:55 1/ 7 이미지 확대 인권위, 김용원 상임위원 이임식...직원들은 피켓시위5일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 김용원 상임위원 이임식에 김 위원이 참석해 행사시작을 기다리고 있다. 연단 뒤편에서 전국공무원노동조합 인권위 지부 조합원들이 공식회의록에 기록된 김 위원의 폭언 발언을 손팻말에 적어 시위하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 인권위, 김용원 상임위원 이임식...직원들은 피켓시위5일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 김용원 상임위원 이임식에 김 위원이 참석해 행사시작을 기다리고 있다. 연단 뒤편에서 전국공무원노동조합 인권위 지부 조합원들이 공식회의록에 기록된 김 위원의 폭언 발언을 손팻말에 적어 시위하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 인권위, 김용원 상임위원 이임식...직원들은 피켓시위5일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 김용원 상임위원 이임식에 김 위원이 참석해 행사시작을 기다리고 있다. 연단 뒤편에서 전국공무원노동조합 인권위 지부 조합원들이 공식회의록에 기록된 김 위원의 폭언 발언을 손팻말에 적어 시위하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 이임사 하는 김용원 상임위원...직원들은 피켓시위5일 중구 국가인권위원회에서 열린 김용원 상임위원 이임식에서 김 위원이 이임사를 하고 있다. 연단 뒤편에서 전국공무원노동조합 인권위 지부 조합원들이 공식회의록에 기록된 김 위원의 폭언 발언을 손팻말에 적어 시위하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 이임사 하는 김용원 상임위원...직원들은 피켓시위5일 중구 국가인권위원회에서 열린 김용원 상임위원 이임식에서 김 위원이 이임사를 하고 있다. 연단 뒤편에서 전국공무원노동조합 인권위 지부 조합원들이 공식회의록에 기록된 김 위원의 폭언 발언을 손팻말에 적어 시위하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 이임사 하는 김용원 상임위원...직원들은 피켓시위5일 중구 국가인권위원회에서 열린 김용원 상임위원 이임식에서 김 위원이 이임사를 하고 있다. 연단 뒤편에서 전국공무원노동조합 인권위 지부 조합원들이 공식회의록에 기록된 김 위원의 폭언 발언을 손팻말에 적어 시위하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 인권위, 김용원 상임위원 이임식...직원들은 피켓시위5일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 김용원 상임위원 이임식에서 김 위원이 참석자들과 인사하고 있다. 김 위원 주변에 전국공무원노동조합 인권위 지부 조합원들이 공식회의록에 기록된 김 위원의 폭언 발언을 손팻말에 적어 시위하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스 5일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 김용원 상임위원 이임식에 김 위원이 참석해 행사시작을 기다리고 있다. 연단 뒤편에서 전국공무원노동조합 인권위 지부 조합원들이 공식회의록에 기록된 김 위원의 폭언 발언을 손팻말에 적어 시위하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 김용원 상임위원의 이임식이 열린 장소는 어디인가? 국가인권위원회 청와대