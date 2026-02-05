[포토] ‘직원들은 피켓시위’…인권위, 김용원 상임위원 이임식

1 / 7 이미지 확대 인권위, 김용원 상임위원 이임식...직원들은 피켓시위 5일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 김용원 상임위원 이임식에 김 위원이 참석해 행사시작을 기다리고 있다. 연단 뒤편에서 전국공무원노동조합 인권위 지부 조합원들이 공식회의록에 기록된 김 위원의 폭언 발언을 손팻말에 적어 시위하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스

5일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 김용원 상임위원 이임식에 김 위원이 참석해 행사시작을 기다리고 있다.연단 뒤편에서 전국공무원노동조합 인권위 지부 조합원들이 공식회의록에 기록된 김 위원의 폭언 발언을 손팻말에 적어 시위하고 있다.온라인뉴스부