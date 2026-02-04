기초의원 공천헌금 의혹 확산…진보당, 현직 서울시의원 등 경찰 고발

이미지 확대 김용연(왼쪽) 진보당 서울시당 위원장과 노혜령(왼쪽 두 번째) 진보당 중랑구위원회 위원장 등이 4일 서울 중랑경찰서 앞에서 기자회견을 열고 있다. 이들은 2022년 지방선거를 앞두고 일어난 공천헌금 수수 의혹과 관련해 윤상일 전 국민의힘 의원과 민병주 서울시의원을 고발했다. 반영윤 기자

2022년 지방선거를 앞두고 서울 지역 기초의원 공천 과정에서 금품이 오간 의혹과 관련해 진보당이 국민의힘 관계자들을 4일 고발했다. 피고발인 명단에는 윤상일 전 국민의힘 의원과 민병주 서울시의원이 포함됐다. 진보당은 이들이 공직선거법과 정치자금법을 위반했다고 보고 경찰에 고발장을 제출했다.진보당 서울시당과 중랑구위원회는 이날 서울 중랑경찰서 앞에서 기자회견을 연 뒤 “4년 전 지선을 앞두고 국민의힘 중랑구 구의원 공천 과정에서 공천을 조건으로 한 금품 요구·수수 정황이 담긴 녹취가 공개됐다”고 주장했다.앞서 진보성향 매체 ‘뉴탐사’는 국민의힘 중랑을 당원협의회 사무국장이던 민 시의원이 구의원 공천을 희망하는 인사들과 대화를 나누는 과정에서 금액을 언급한 정황이 담긴 녹취를 보도했다. 당시 윤 전 의원은 중랑을 당협위원장을 맡고 있었다.김용연 진보당 서울시당 위원장은 발언에서 “해당 의혹이 사실이라면 신성한 공천권을 둘러싼 매관매직”이라며 “풀뿌리 민주주의를 뿌리째 흔드는 중대한 범죄”라고 비판했다. 이어 “공천권이 돈으로 사고파는 대상이 된다면, ‘누가 더 나은 정책을 내놓았는가’가 아니라 ‘누가 더 많은 돈을 냈는가’로 선거가 변질될 수밖에 없다”며 “그 피해는 고스란히 구민들에게 돌아간다”고 말했다.진보당은 고발장을 제출하며 ▲녹취 원본과 메신저 기록 포렌식을 통해 의혹 진위를 규명할 것 ▲당협 회계 자료와 계좌를 바탕으로 공천 전후 자금 흐름을 끝까지 추적할 것 ▲ 성역 없이 철저히 수사할 것을 경찰에 요구했다.반영윤 기자