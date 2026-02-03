이미지 확대 송파구청 어린이집 원아들이 입춘을 하루 앞둔 3일 어린이집에서 송파서화협회 서예가들의 도움을 받아 쓴 입춘첩을 들어 보이고 있다. 2026.2.3 도준석 전문기자

