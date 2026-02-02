이강덕 포항시장, 구미서 경북지사 출마 선언…“박정희 산업화 정신 계승”

이미지 확대 이강덕 경북 포항시장이 2일 구미시 구미코에서 기자회견을 갖고 6·3지방선거 경북도지사 출마를 선언하고 있다. 구미 뉴스1

이강덕 경북 포항시장이 6·3 지방선거 경북지사 출마를 공식 선언했다.이 시장은 2일 구미시 구미코에서 기자회견을 열고 “박정희 대통령이 평생을 조국과 민족을 위해 헌신했듯 경북과 도민을 위해 삶을 온전히 바치겠다”며 “산업화 정신을 계승해 지방소멸을 끝장내고 ‘지방성공시대’를 열어 경북의 경제 지도를 새롭게 그리겠다”고 출마 이유를 밝혔다.그는 “경북에는 과거의 영광을 계승하고 미래 50년을 준비할 수 있는 행정가가 필요하다”며 “경북의 철강·전자·자동차·기계 산업의 유산 위에 이차전지·반도체·방산·항공이 결합한 인공지능(AI)로봇산업으로 중흥의 길을 새롭게 열겠다”고 했다.포항시장으로 첫 3선을 지낸 성과도 강조했다. 이 시장은 “포항시장 재임기간 동안 철강중심 산업 구조를 이차전지 등 첨단산업으로 전환하고, 16조 5000억원의 투자 유치와 1만 7000여개의 일자리를 창출한 것은 말이 아닌 실천의 결과”라며 “경북에는 말로 싸우는 정치가가 아니라, 경북의 미래를 준비할 행정가가 필요하다”고 강조했다.핵심 공약으로는 ▲로봇밸트조성을 통한 AI와·로봇산업 육성 ▲구미·의성·안동·경주 등 경제자유구역 신규 지정 ▲원자력발전소·소형모듈원자로(SMR)·수소를 연계한 에너지 산업 재편 등을 내세웠다.끝으로 그는 “산업·에너지 대전환을 통해 도민 소득 4만 달러, 일자리 10만개, 투자 유치 20조원 시대를 열겠다”고 말했다. 출마 기자회견 후 이 시장은 박정희 대통령 동상과 김윤환 전 신한국당 대표 묘소를 참배했다.구미 김형엽 기자