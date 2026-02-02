전주·완주 행정통합 찬성으로 급선회하나

반대하던 안호영 국회의원 찬성으로 급선회

반대 기류 완주군의회 당황스럽다며 고심

김관영 지사, 이원택 의원 통합 추진에 찬성

이미지 확대 민주당 안호영 국회의원(가운데)이 2일 정동영 통일부 장관(왼쪽), 이성윤 민주당 최고위원(오른쪽)과 함께 전북도의회에서 합동기자회견을 갖고 전주·완주 통합을 추진하겠다고 밝혔다.

이미지 확대 김관영 전북지사

이미지 확대 민주당 이원택 의원.

반대 기류가 강해 답보 상태였던 전북 전주·완주 행정통합이 찬성쪽으로 급선회하고 있다. 완주군의회의 결정에 따라 전주·완주 통합이 급물살을 탈 수 있어 지역 정치권의 움직임에 관심이 집중되고 있다.더불어민주당 안호영(완주·진안·무주) 의원은 2일 전북도의회에서 정동영 통일부 장관, 이성윤 민주당 최고위원 등과 합동 기자회견을 열고 “전주·완주 행정 통합을 추진하겠다”고 밝혔다. 앞으로 나아가지 못했던 전주·완주 통합 논의가 전북 지역 중진 정치인들의 의지에 따라 다시 수면 위로 떠오른 것이다.완주군에 지역구를 둔 안 의원은 “이재명 정부의 ‘5극 3특’ 국가균형발전 전략이 추진되면서 통합 광역권인 5극에 정책과 재정이 집중되는 반면 전북과 같은 특별자치도는 실질적인 국가 지원에서 소외될 수 있다는 우려가 커지고 있다”고 통합 반대 입장에서 찬성으로 선회한 배경을 설명했다.이날 안 의원은 “정동영 장관과 이성윤 최고위원, 김윤덕 장관을 비롯한 전북 의원들과 힘을 모아 전주·완주 통합을 완성하겠다”며 “완주가 흡수되는 방식이 아니라 완주의 경쟁력이 강화되는 상생 통합 모델을 만들겠다”고 말했다. 완주군민이 신뢰할 수 있는 국가 차원의 지원안을 공동으로 마련하겠다는 의지도 밝혔다.그는 또 “완주군민과 완주군의회, 전주시민과 전주시의회가 민주적 절차를 통해 이른 시일 내 통합 논의를 마무리할 수 있도록 적극적으로 추동하겠다”고 덧붙였다.그는 이어 “이재명 대통령과 정부에 5극과 대등한 수준의 지원을 강력히 요청하겠다”며 반도체 산업 유치, 전북 KAIST 설립, 남원 인공지능(AI) 공공의료 캠퍼스 조성 등 전북의 미래 산업 기반 구축을 위한 국가 지원 과제를 제시했다.전주·완주 행정통합은 1997년, 2009년, 2013년 세 차례 추진됐으나 완주군민 반대로 무산돼 이번 시도가 네번째다.정동영 통일부 장관은 “안 의원의 결단은 전북의 미래를 위한 선택”이라며 “국무회의에서도 통합 추진 의지를 보고하겠다”고 말했다. 이성윤 최고위원은 “전북이 살아남기 위해서는 우리 스스로 결단하고 정부에 요구해야 한다”고 밝혔다.김관영 전북도지사는 “완주·전주 통합에 대해 신중한 입장을 견지해 온 안호영 의원의 결단에 깊이 감사드린다”며 “지역 정치권이 ‘5극 3특 균형발전 전략’이라는 거대한 국가적 전환점 앞에서 전북이 소외될 수 있다는 위기감을 공유하고 전북의 미래를 위해 용단을 내린 것”이라고 평가했다.전북특별자치도지사 출마를 선언한 이원택 국회의원(군산·김제·부안을)도 전주와 완주 지역 정치권의 전주·완주 행정통합 추진 결정에 환영 입장을 밝혔다.이원택 의원은 이날 입장문을 통해 “이번 통합 논의는 단순한 행정구역 조정이 아니라, 전북이 국가 균형발전의 주변부가 아닌 주도적 축으로 도약하기 위한 결단”이라고 평가했다.이어 “전북은 전주·완주 통합을 계기로 특별자치도에 걸맞은 대한민국의 전략 거점으로 거듭나야 한다”면서 “재생에너지·피지컬AI·농생명바이오·K-컬쳐를 균형발전의 핵심 축으로, 전북이 국가 발전 전략에서 맡아야 할 역할은 분명하다”고 덧붙였다.이에 대해 완주군의회는 통합 여부에 대한 방향을 결정하지 못한채 고심하는 분위기다. 이주갑 완주군의회 자치행정위원장은 “안 의원의 이번 발표는 도지사 선거를 앞두고 전북의 오랜 갈등 과제를 정면 돌파하겠다는 의지를 보인 것”이라며 “전주·완주 행정통합은 군의회와 주민들의 뜻을 묻는 과정을 통해 결정될 것”이라고 밝혔다.전주 임송학 기자