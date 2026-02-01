서울 밤새 눈 폭탄… 출근 서두르세요

수도권 최대 10㎝ 쌓여 빙판 비상

이미지 확대 강원 태백시 태백산국립공원 일원에서 지난 1월 31일 ‘제33회 태백산 눈축제’가 열리고 있다. 2026.2.1 태백시 제공

2026-02-02 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일 수도권을 포함한 전국 대부분 지역에 많은 눈이 예보돼 출근길 교통 대란이 우려된다. 3일 눈이 그치면서 기온이 뚝 떨어졌다가 이후 평년보다 높은 기온을 회복할 전망이다.1일 기상청에 따르면 이날 밤부터 시작된 눈은 2일 새벽 전국으로 확대된다. 특히 수도권과 강원 내륙·산지에는 시간당 1~3㎝의 많은 눈이 내릴 전망이다. 예상 적설량은 강원 산지 15㎝ 이상, 충북 10㎝ 이상, 서울·인천·경기 3~10㎝ 등이다. 2일 아침 최저기온은 영하 10도~0도, 낮 최고기온은 영하 1도~영상 7도로 예보됐다. 영하권 날씨에 내린 눈이 얼어붙을 가능성이 커 빙판길 교통안전에 주의가 필요하다.3일 하루 날씨가 추워지지만 이후 주말까지 평년보다 높은 기온이 예상된다. 3일 아침 최저기온은 영하 13도~영하 2도까지 내려가며 중부 내륙을 중심으로 한파가 찾아오겠다.서울시는 2일 출근길 혼잡을 막기 위해 대중교통 출근 집중배차 시간대를 30분 연장해 9시 30분까지 운영한다고 밝혔다.김임훈 기자