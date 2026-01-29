현대차 노조, “로봇 투입 일방통행 땐 판 엎을 것” 재차 경고

이미지 확대 현대차그룹이 개발한 로봇 ‘아틀라스’가 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 ‘CES 2026’ 현대차 부스에서 부품 이동을 시연하고 있다. 연합뉴스

현대자동차 노조가 생산 현장에 휴머노이드 로봇 투입을 우려하며 “회사 측의 일방통행 땐 판을 엎겠다”고 재차 경고했다.노조는 29일 소식지를 통해 “요즘 사측 행보를 보면 우선 로봇 투입이 가능한 해외 공장으로 물량을 빼낼 것”이라며 “남은 국내 물량으로 퍼즐을 맞추다가 마지막 남은 빈칸은 공장 유휴화를 진행할 것으로 보인다”고 밝혔다.노조는 “그 자리는 로봇 투입이 가능하거나 자동화가 극대화된 신공장이 들어설 게 불 보듯 뻔하다”고 강조했다. 그러면서 “지난 1월 7일 현대차그룹 최고 전략 회의인 글로벌리더스포럼에서 무인 공장 프로젝트인 ‘DF247’(불도 켜지 않고 24시간 7일 쉬지 않고 가동되는 어둠의 공장)을 논의했다”며 “사측은 생산 현장에서 사람을 배제하고, 오로지 인공지능(AI) 기반 로봇만으로 운영할 수 있는 꿈의 공장을 구현하려 한다”고 주장했다.노조는 또 “이제는 인간이 로봇을 만들고, 그 로봇이 로봇을 만들어 모든 일자리를 대체하게 된다”며 “그 어디에도 사람은 없다. 소비와 공급의 균형은 깨질 것이고 대한민국 경제 악순환은 지속될 것”이라고 비판했다.앞서 노조는 지난 22일에도 휴머노이드 양산형 로봇 ‘아틀라스’의 해외 공장 도입을 언급하며 “노사 합의 없이는 단 1대의 로봇도 생산 현장에 들어올 수 없다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자