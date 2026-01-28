메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

제주도, 청소년부모에 월 20만원 ‘자립촉진수당’ 첫 지급

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강동삼 기자
강동삼 기자
수정 2026-01-28 14:17
입력 2026-01-28 14:17

양육과 학업·취업 병행하는 24세 이하 청소년부모
중위소득 90%이하·65% 초과 90% 이하 청소년 한부모
제주도 아동양육비 지원 대상자 86명 기준 편성

이미지 확대
제주도가 학업과 취업을 병행하는 만 24세 이하 청소년부모의 경제적 부담을 덜고 자립을 지원하기 위해 자립촉진수당을 도입한다. 사진은 대구 한 테마파크를 찾은 어린이들의 모습. 뉴스1
제주도가 학업과 취업을 병행하는 만 24세 이하 청소년부모의 경제적 부담을 덜고 자립을 지원하기 위해 자립촉진수당을 도입한다. 사진은 대구 한 테마파크를 찾은 어린이들의 모습. 뉴스1


제주도가 청소년기에 임신·출산을 경험하고 자녀를 양육하는 청소년부모에게 월 20만원의 ‘자립촉진수당’을 이달부터 처음 지급한다.

제주도는 학업과 취업을 병행하는 만 24세 이하 청소년부모의 경제적 부담을 덜고 자립을 지원하기 위해 이같은 제도를 도입했다고 28일 밝혔다. 현재 전국에서 유사 제도를 시행 중인 곳은 서울시가 유일하며, 서울시는 월 10만원을 지급하고 있다.

지원 대상은 부모 모두 만 24세 이하이면서 기준 중위소득 90% 이하(약 230만여원) 가정이다. 중위소득 65%를 초과해 90% 이하인 청소년 한부모 가정도 포함된다. 지원금은 1인당 월 20만원이다.

도에 따르면 현재 제주에서 만 24세 이하 청소년부모 아동양육비를 받고 있는 대상자는 총 86명으로, 이를 기준으로 올해 예산이 편성됐다. 다만 최근 1년 이내 학업, 직업훈련, 취업 등 자립 활동에 참여하고 있는 경우에만 신청할 수 있다.

학업 중인 경우 재학증명서, 직업훈련 참여자는 교육기관 등록 확인서, 취·창업자는 재직증명서나 근로확인서 등 자립활동을 증빙하는 서류를 제출해야 한다. 신청은 주소지 관할 읍·면·동 주민센터에서 가능하다.
임규호 서울시의원 “중랑도 서울답게, 중랑 예산 1조 1650억원 서울 최상위권… 예산·정책으로 뒷받침된 연대의 성과”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 임규호 서울시의원 “중랑도 서울답게, 중랑 예산 1조 1650억원 서울 최상위권… 예산·정책으로 뒷받침된 연대의 성과”

이혜란 제주도 복지가족국장은 “청소년부모 자립촉진수당은 올해 처음 시행하는 제도”라며 “청소년부모가 경제적 어려움 속에서도 학업과 일을 이어가며 미래를 설계할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

제주 강동삼 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
제주도 청소년부모 자립촉진수당 지급액은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기