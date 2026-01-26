6년 전 폐업한 ‘삼정더파크’ 부산시가 매입…내년 5월 재개장 추진

이미지 확대 부산시청. 부산시 제공

부산에 하나뿐인 동물원이었지만, 적자 누적으로 2020년에 폐업한 ‘삼정더파크’를 부산시가 500억원 미만에 매입해 내년 5월 재개장하는 방안이 추진된다.부산시와 KB부동산신탁은 26일 부산고법 민사 6-3부(부장 김정환) 심리로 진행된 삼정더파크 매매대금 청구 소송의 첫 조정기일에서 시가 삼정더파크 동물원을 500억원 미만에 매수하는 방안에 합의했다고 밝혔다. KB부동산신탁은 삼정더파크 운영사인 삼정기업의 신탁사다.양측은 구체적 금액과 지급 시기 등 조율을 거쳐 오는 2월 9일 열리는 두 번째 조정기일에 최종 합의할 방침이다.삼정기업은 부산시와 협약을 체결하고 2014년 부산진구 초읍동 어린이대공원에 삼정더파크 동물원을 개장했다. 당시 협약에는 운영사가 매각을 희망할 경우 시가 최대 500억원에 동물원을 매입한다는 조항이 있었다.삼정기업은 2020년 동물원 폐업 후 부산시에 500억원에 매입을 요구했으나 부산시가 동물원 내에 사권(토지 관련 개인소유자의 권리)이 걸린 공유지가 있다는 이유로 거절하면서 소송이 시작됐다. 1, 2심은 삼정기업이 패소했지만, 지난해 대법원이 파기환송 하며 소송이 이어졌다.시는 동물원을 매수하면 새 단장을 거쳐 재개장할 예정이다. 지난 19일 ‘어린이대공원 동물원 정상화 구상 및 운영 기본계획 수립용역’을 입찰 공고를 냈으며, 이날 용역업체를 선정했다. 용역 결과가 나오면 이를 참고해 시 직영 또는 별도 법인 설립, 민간 혹은 시설공단 위탁 등 동물원 운영 방식을 정할 계획이다. 시는 동물원 매수와 시설 보수 등을 거쳐 오는 10월 일부를 시민에 개방하고, 내년 어린이날에 맞춰 정식 개장하는 것을 목표로 하고 있다.부산 정철욱 기자