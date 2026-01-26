“설 연휴 구민 안전·지갑 지킨다”…종로구, 시설 점검·기부 캠페인

다음달 19일까지 물가대책 종합상황실도

다음달 종로사랑상품권 25억원 규모 발행

이미지 확대 종로구, 통인시장 현장 점검 정문헌(앞쪽 오른쪽) 서울 종로구청장이 지난해 9월 추석 연휴를 맞아 통인시장을 찾아 상인들과 인사하고 있다.

종로구 제공

서울 종로구는 다음달 설 연휴를 앞두고 민생 경제와 안전을 함께 챙기는 종합 지원에 나선다고 26일 밝혔다. 시설물 점검부터 종로사랑품권 발행, 기부 캠페인 등이 동시 진행된다.종로구는 우선 다음달 13일까지 공연장, 국가지정유산, 체육시설, 가스공급시설, 다중이용시설 등을 대상으로 시설물 안전 점검을 한다.특히 서울 문묘와 성균관, 탑골공원, 혜화문, 흥인지문, 창의문, 동관왕묘 등 문화유산의 훼손 여부, 주변 시설물 이상 유무 등을 전반적으로 살필 계획이다.설 물가대책 종합상황실은 다음달 19일까지 운영된다. 25억원 규모의 종로사랑상품권은 다음 달 초 서울페이플러스 애플리케이션을 통해 5% 할인된 가격에 판매된다.구청 홈페이지에 온라인 직거래 장터도 이번달부터 상시 진행된다. 구와 상호결연을 맺은 거창군, 고성군 등 12개 도시를 대표하는 농산물, 특산물, 명절 선물 세트, 건강식품을 합리적인 가격으로 선보인다.어려운 이웃에게 따뜻한 마음을 전하는 ‘기브유(Give You) 기부 행사’는 다음달 4일까지 열린다. 구청과 동주민센터, 아파트 관리사무소에 설치된 전용 상자에 식품·생필품을 기부하면 된다. 성금 모금도 병행한다.정문헌 구청장은 “구민 안전을 지키고 명절 준비에 실질적인 도움을 주기 위해 다양한 정책을 마련했다”며 “따뜻한 연휴를 위한 기부 캠페인도 전개하니 많은 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.김주연 기자