해남 원도심에 ‘초콜릿 거리’…침체 상권에 달콤한 반전

로컬 수제 초콜릿 5곳 집적… 특산물 결합한 관광형 상권 실험

이미지 확대 전남 해남읍 원도심 ‘하루길’에 조성된 초콜릿 거리 전경. 로컬 수제 초콜릿 매장이 들어서며 침체됐던 상권에 활기를 불어넣고 있다. 해남군 제공.

전남 해남군 원도심이 ‘초콜릿 테마 거리’로 변신하고 있다. 한때 발길이 뜸해졌던 읍내 상권이 수제 초콜릿을 매개로 다시 숨을 고르며, 지역 특산물과 체험형 관광을 결합한 상권 회복 모델로 주목받고 있다.해남군은 중소벤처기업부 공모사업으로 해남읍 원도심을 대상으로 상권활성화 사업을 추진 중이라고 26일 밝혔다.사업의 핵심은 해남읍 읍내길 ‘하루길’을 중심으로 한 초콜릿 특화거리 조성이다.해남읍 상권 중심지인 읍내리·성내리 일원에서는 2024~2025년 지역 주민과 상인을 대상으로 초콜릿 아카데미가 운영됐다. 수개월간의 전문 교육을 수료한 참여자들이 창업에 나서면서 현재 원도심에는 모두 5곳의 로컬 수제 초콜릿 매장이 운영되고 있다.이들 매장은 해남 고구마와 밤호박 등 지역 특산물을 초콜릿과 접목해 차별화된 제품을 선보이고 있다. 매장별로 대표 상품을 개발·제품화하면서, 단순한 디저트 판매를 넘어 ‘해남형 로컬 브랜드’ 구축이라는 성과로 이어지고 있다.초콜릿 거리의 거점 공간인 ‘달끝초코’에서는 관광객이 직접 초콜릿을 만들어보는 체험 프로그램이 운영된다. 지난해 11월 문을 연 ‘땅끝호박당’은 밤호박을 활용한 초콜릿 디저트로 입소문을 탔고, 12월 영업을 시작한 ‘공심당’은 고급 초코파우더와 생크림을 사용한 초코파이, 고구마 쫀득 쿠키 등으로 방문객의 발길을 끌고 있다.전국적으로 인지도를 쌓은 ‘해남고구마빵’ 브랜드를 운영하는 ‘피낭시에’는 파베 초콜릿 등 수제 초콜릿 라인업을 확장해 거리 전체의 브랜드 파급력을 키우고 있다. 매일시장 내 ‘오늘하루’ 매장도 초코 튀린느를 직접 만들어 판매하며 전통시장과 초콜릿 거리를 잇는 연결고리 역할을 하고 있다.군은 대형 리본 디자인 조형물과 포토존 설치 등 거리 환경 개선과 함께 ‘땅끝달달야행’ 등 연차별 상권 활성화 프로그램을 병행 추진해 왔다. 초콜릿과 선물, 사랑의 이미지를 거리 전반에 녹여 체류형 관광 콘텐츠로 발전시킨다는 구상이다.명현관 해남군수는 “원도심 상권활성화 사업이 3년 차에 접어들며 가시적인 변화가 나타나고 있다”며 “초콜릿 거리가 상권 회복을 넘어 해남을 대표하는 관광 명소로 자리 잡을 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.해남 서미애 기자