꽈배기 사려던 車 50대 부부 덮쳐…생명 지장없어

K3차량 주행 기어 상태로 정차
운전자 “차 왜 굴러갔는지 몰라”
이 사고로 길을 걷던 여성이 차량에 깔리고 이 여성의 남편도 다리 부분을 다쳤다. 부부는 곧바로 병원으로 옮겨져 치료를 받아 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰은 사고 차량이 도로변에 주행 기어(D) 상태로 정차돼 있다가 앞으로 굴러가 사고가 난 것으로 보고 있다. 이 차량은 부부를 친 뒤 앞에 주차돼 있던 다른 차량을 들이받고서야 멈췄다.
운전자 A(50대)씨는 경찰 조사에서 “꽈배기를 사러 잠시 차를 세웠다”며 “차가 왜 굴러갔는지 모르겠다”고 진술했다.
경찰은 사고 당시 차량의 시동이 켜진 상태였고, 기어도 주행 위치에 놓여 있었던 점을 확인했다. 경찰은 A씨를 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
한상봉 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
사고 차량이 굴러간 원인은 무엇인가?