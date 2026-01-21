사회 [포토] 한파에 ‘이불 덮은’ 과일들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/21/20260121800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-21 15:32 입력 2026-01-21 15:24 1/ 10 이미지 확대 매서운 추위, 이불 덮은 과일들한파가 이어지고 있는 21일 경기도 수원시 권선구 수원농수산물도매시장에서 상일이 과일을 이불로 덮고 있다. 2026.1.21 연합뉴스 이미지 확대 매서운 추위, 이불 덮은 과일들한파가 이어지고 있는 21일 경기도 수원시 권선구 수원농수산물도매시장에서 과일이 이불에 덮여있다. 2026.1.21 연합뉴스 이미지 확대 강추위 계속, 이불 덮은 채소들강추위가 계속된 21일 서울 인왕시장에서 한 상인이 채소에 이불을 덮어놓은 채 장사를 하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스 이미지 확대 비닐천막 아래서 녹여보는 손강추위가 계속된 21일 서울 인왕시장에서 한 상인이 비닐천막 아래서 난로에 손을 녹이고 있다. 2026.1.21 연합뉴스 이미지 확대 강추위에 채소 얼어버릴까 걱정강추위가 계속된 21일 서울 인왕시장에서 한 상인이 채소에 이불을 덮어놓은 채 장사를 하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스 이미지 확대 언 한강 사이로한파가 이어지는 21일 서울 한강 광나루 관공선 선착장 인근에서 119 광나루수난구조대가 순찰 근무를 하며 출동로 확보 작업을 하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스 이미지 확대 한파에 얼어버린 한강한파가 이어지는 21일 서울 한강 광나루 관공선 선착장 인근 강물이 얼어 있다. 2026.1.21 연합뉴스 이미지 확대 얼어 붙은 임진강경기도 전역에 한파 특보가 발효 중인 21일 오전 경기도 파주시 임진각에서 바라본 임진강이 얼어 있다. 2026.1.21 연합뉴스 이미지 확대 한파경보 속 꽁꽁 언 단양강한파특보가 내려진 21일 오전 충북 단양군 단양강(남한강의 현지 명칭)이 얼어붙어 하얀 얼음으로 뒤덮여 있다. 2026.1.21 연합뉴스 이미지 확대 동장군 맹위에 바다도 ‘꽁꽁’대한(大寒) 다음 날인 21일 충남 서산시 지곡면 중왕리 앞바다가 얼어 있다. 지난 19일부터 한파주의보가 발효 중인 서산의 이날 아침 최저기온은 영하 7.7도였다. 2026.1.21 연합뉴스 한파가 이어지고 있는 21일 경기도 수원시 권선구 수원농수산물도매시장에서 상일이 과일을 이불로 덮고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 한파로 인해 수원농수산물도매시장에서는 어떤 대응조치를 취하고 있나? 과일을 이불로 덮기 실내로 이동시키기