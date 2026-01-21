불난 집에 딸 셋 갇히자…엄마는 아파트 외벽 타고 들어갔다 ‘위대한 모성’

이미지 확대 20일 전남 광양소방서에 따르면 전날 오후 5시 23분쯤 광양시 한 아파트 5층 거실에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 2026.1.20 광양소방서 제공

불이 난 아파트에 어린 세 자녀가 고립되자, 아파트 외벽을 타고 집에 들어가 아이들을 보호한 40대 어머니의 모성이 알려지며 감동을 주고 있다.20일 전남 광양소방서에 따르면 전날 오후 5시 23분쯤 광양시 한 아파트 5층 거실에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.화재 당시 집 안에는 5세 미만의 어린 자녀 3명이 머물고 있었다.외출을 위해 다른 자녀들을 차량으로 이동시키고 있던 40대 어머니는 외부에서 화재가 발생한 것을 발견하고 집 안으로 뛰어 들어갔다.하지만 거센 불길과 연기로 아이들이 있는 거실로 접근하기 어려워지자, 어머니는 곧장 윗집으로 올라갔다.그리곤 6층 베란다 창문을 통해 외벽을 타고 자기 집으로 내려갔다.어머니는 구조대가 도착할 때까지 아이들을 보호하고 있다가 소방당국의 도움으로 사다리차를 타고 세 딸과 불이 난 집에서 무사히 탈출했다.소방당국은 소방차와 사다리차 등 진화·구조장비 10대, 인력 30명을 투입해 26분 만에 진화와 구조 작업을 마쳤다.네 모녀는 가벼운 연기 흡입 증상을 보여 병원으로 이송됐다가 모두 퇴원한 것으로 알려졌다.소방당국 관계자는 “급박한 상황에서 자녀들을 걱정하는 마음이 컸을 것”이라며 “다만 베란다를 통해 이동하는 것은 매우 위험한 일로 2차 사고로 이어지지 않아 천만다행”이라고 말했다.광양시는 화재로 지낼 곳을 잃은 이들 모녀에 대한 지원 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.권윤희 기자