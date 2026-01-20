사회 [포토] 헌혈하고 ‘두쫀쿠’ 받아 가세요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/20/20260120800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-20 13:25 입력 2026-01-20 13:25 1/ 5 이미지 확대 20일 인천 연수구 대한적십자사 인천지사 헌혈의 집 연수센터에서 헌혈하고 있는 시민에게 증정된 ‘두쫀쿠’. 최근 겨울철 혈액 부족으로 실시하고 있는 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 증정 이벤트가 화제를 모으고 있다. 2026.1.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 인천 연수구 대한적십자사 인천지사 헌혈의 집 연수센터에서 시민들이 헌혈하고 있다. 최근 겨울철 혈액 부족으로 실시하고 있는 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 증정 이벤트가 화제를 모으고 있다. 2026.1.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 인천 연수구 대한적십자사 인천지사 헌혈의 집 연수센터에서 시민들이 헌혈하고 있다. 최근 겨울철 혈액 부족으로 실시하고 있는 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 증정 이벤트가 화제를 모으고 있다. 2026.1.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 인천 연수구 대한적십자사 인천지사 헌혈의 집 연수센터에서 시민들이 헌혈하고 있다. 최근 겨울철 혈액 부족으로 실시하고 있는 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 증정 이벤트가 화제를 모으고 있다. 2026.1.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 인천 연수구 대한적십자사 인천지사 헌혈의 집 연수센터에서 시민들이 헌혈하고 있다. 최근 겨울철 혈액 부족으로 실시하고 있는 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 증정 이벤트가 화제를 모으고 있다. 2026.1.20 연합뉴스 20일 인천 연수구 대한적십자사 인천지사 헌혈의 집 연수센터에서 헌혈하고 있는 시민에게 증정된 ‘두쫀쿠’. 최근 겨울철 혈액 부족으로 실시하고 있는 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 증정 이벤트가 화제를 모으고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 대한적십자사가 ‘두쫀쿠’ 증정 이벤트를 실시하는 이유는? 겨울철 혈액 부족 헌혈자 감사 표시