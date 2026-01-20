관악구, 6·25 참전 유공자 유가족에 무공훈장 전달

보훈예우수당 1만원 인상·보훈단체 운영비 100만원 증액

이미지 확대 관악구, 유가족에 6·25 무공훈장 전수 박준희(왼쪽 두번째) 서울 관악구청장이 지난 16일 ‘6·25 전쟁 무공훈장 전수식’을 열고 유가족에게 훈장을 전달했다.

서울 관악구가 6·25 전쟁 무공훈장을 유가족에게 전달하는 등 지역 사회에서 유공자와 보훈 가족을 존중하는 문화를 확산시키기 위해 노력 중이다.20일 구에 따르면 지난 16일 ‘6.25 전쟁 무공훈장 전수식’에서 국가유공자 고 양모씨의 유가족에게 화랑무공훈장이 전달됐다. 양씨는 당시 사병으로 참전해 두차례 무공 서훈이 결정됐지만, 긴박한 전황으로 훈장을 받지 못하고 사회에 복귀한 뒤 별세했다.이번 전수식은 국방부와 육군본부 주관 ‘6·25 전쟁 무공훈장 찾아주기 사업’의 일환으로 열렸다. 박준희 관악구청장은 직접 유가족에게 훈장을 전수하며 고인의 숭고한 헌신에 대해 깊은 위로와 존경의 뜻을 전했다.올해 관악구는 국가유공자에 대한 보상을 확대하기로 했다. 국가보훈대상자, 선순위 유족 약 4000여 명에게 지급되는 보훈 예우 수당은 기존 월 7만원에서 1만원 인상한 8만원을 지급한다. 보훈단체의 운영비를 각각 100만원씩 증액한다.박준희 구청장은 “오늘의 대한민국을 있게 한 영웅들의 숭고한 희생을 잊지 않고 기리는 것은 공직자의 당연한 책무”라며 “앞으로도 무공훈장 전수 등 선양 사업과 보훈 수당 인상 등 보훈 행정을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.김주연 기자