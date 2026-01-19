울산 중구, ‘2026년 관광두레’ 신규 선정… 주민 주도 관광 육성

이미지 확대 울산 중구청.

울산 중구가 올해의 관광두레 신규 사업지역에 선정됐다.중구는 문화체육관광부와 한국관광공사에서 주관하는 ‘2026년 관광두레 신규 사업지역’으로 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.올해 선정된 지역은 중구를 포함해 경기 광명시, 충남 서천군, 전남 해남군, 강원 철원군 등 총 5곳이다.‘관광두레’는 주민공동체가 지역 고유의 특색을 살린 숙박·식음·여행·체험 등 관광사업을 직접 운영할 수 있도록 지원하는 주민 주도형 관광정책 사업이다.이번에 신규 선정된 중구에는 전담 관광두레 PD가 배치돼 주민사업체 발굴부터 자생력 확보까지 밀착 지원할 예정이다.중구는 성남동 원도심 문화의 거리를 거점으로 지역 역사·문화 자원을 연계한 관광 상품과 프로그램 개발에 나선다. 특히 ‘2028 울산국제정원박람회’를 대비해 2027년부터 식음·체험·굿즈 등 분야별 주민 사업체를 추가 발굴하고, 체류형 관광 상품 개발을 통해 지역 경제 활성화에 기여할 방침이다.중구 관계자는 “주민 사업체가 자립적인 운영 역량을 갖추고 실질적인 활동 영역을 넓혀 나갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.한편 관광두레는 2013년에 시작한 이후 2025년까지 147개 지역에서 관광두레 PD 195명과 주민사업체 998개를 발굴·육성해 지속 가능한 지역관광 성과 확산과 지역경제 활성화에 기여해 왔다.울산 박정훈 기자