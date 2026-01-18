‘김광석길 걷기 편하게’…대구시, 김광석길∼신천 산책로 잇는 보행교 놓는다

타당성 조사 후 세부 사업계획 확정…“실효성 의문” 지적도

이미지 확대 대구 중구 김광석길 전경. 서울신문DB

대구시는 대표 관광명소인 중구 김광석길을 찾는 방문객이 인근 신천으로 자유롭게 오갈 수 있도록 두곳을 연결하는 보행로를 건설할 계획이라고 18일 밝혔다.대구시에 따르면 해당 사업은 김광석길과 신천 대봉교 인근 산책로를 연결하는 보행교를 짓는 것을 주요 내용으로 한다. 계명대학교 산학협력단에서 보행교 조성 편익성 등에 대한 타당성 조사를 진행하고 있다.시는 올해 상반기 안에 사업 추진 계획이 적합하다는 결과가 나오면, 공개 입찰로 ‘기본 계획 수립 및 실시 설계’ 업체를 선정할 계획이다.또 이 과정을 거쳐 전체 사업비, 보행교 규모와 시작·끝 지점 등을 포함한 세부 사업계획을 최종 확정할 방침이다.대구시는 이번 사업을 추진할 경우 김광석길을 찾는 관광객들이 보행교를 이용해 곧바로 신천으로 이동할 수 있어 대봉교 아래에 조성 중인 신천 프러포즈 존과도 시너지 효과가 날 것으로 기대한다.대구시 관계자는 “현재는 김광석길에서 횡단보도를 건넌 뒤에야 신천 산책로까지 갈 수 있다”며 “접근성을 높이기 위해 사업을 계획하고 있으며 입찰은 공정하게 진행하겠다”고 밝혔다.다만 일각에서는 이번 사업 실효성에 대한 우려도 제기한다.조광현 대구경실련 사무처장은 “김광석길에서 수성교나 대봉교까지 거리가 멀지 않고 인도나 지하도를 이용하면 충분히 신천 산책로까지 이동할 수 있다”며 “많은 예산이 들어가는 보행교 사업을 할 필요가 있는지 의문”이라고 말했다.대구 김상화 기자