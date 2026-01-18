낡은 학생문화센터 새 옷 입는다… 대구교육청, 240억 들여 전면 리모델링

이미지 확대 대구학생문화센터 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

낡고 노후된 대구학생문화센터가 재단장된다. 지은 지 23년여년 만이다.대구시교육청은 오는 2월 1일부터 내년 2월 말까지 240억원의 예산을 투입해 대구학생문화센터를 새단장한다고 18일 밝혔다.센터는 리모델링 기간 폐교 예정인 파호초등학교로 옮겨 운영된다. 다만 대공연장은 예외다. 운영 차질을 최소화한다는 방침에서다.2003년 달서구 용산동에 지하 1층, 지상 4층, 연면적 2만 3000여㎡ 규모로 문을 연 대구학생문화센터는 대공연장과 학생체험실, 전시실, 예술실, 영재실, 사무실과 관리실 등을 갖췄다.교육청은 이번 리모델링을 통해 실내체육관을 다양한 문화예술공연이 가능한 중공연장(400석 규모)으로 전환키로 했다. 활용도가 떨어지는 실내체육관을 다양한 공연 유치가 가능한 환경으로 바꾸기로 한 것.또 노후한 세로 50ｍ, 8레인 규모의 메인 수영장과 가로 6ｍ, 세로 15ｍ의 보조 수영장 시설도 대폭 개선한다.이와 함께 소극장 객석과 조명시설, 승강기, 냉난방기를 교체하고 전시실, 도서관, 화장실 등은 전면 리모델링한다.대구학생문화센터 관계자는 “개관 이후 23년이 경과해 낡은 예술교육 공간과 안전에 취약한 노후 시설을 개선해 쾌적한 미래형 교육기관으로 거듭나도록 하겠다”고 말했다.대구 김상화 기자