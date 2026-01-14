박용선 경북도의원, 포항시장 선거 출마 선언…“민생부터 해결”

이미지 확대 박용선 경북도의원. 김형엽 기자

박용선 경북도의원이 오는 6월 지방선거에서 포항시장 선거 출마를 공식 선언했다.박 의원은 14일 포항시청에서 기자회견을 열고 “이번 선거는 포항이 버티는 도시로 남을지, 다시 뛰는 도시로 나아갈 것인지를 결정하는 선거”라며 “시민의 삶을 지켜내고, 철강산업 재건을 바탕으로 신산업 육성 등 미래를 준비하겠다”고 포부를 밝혔다.이어 그는 “철강 경기가 흔들리자 도시 전체가 함께 흔들리고 어려움을 호소하고 있다”며 “포항의 위기를 말이 아닌 정책으로 설계하고, 행정으로 움직이며, 성과로 책임지겠다”고 강조했다.또한 박 도의원은 “우리가 지켜야 할 기본은 시민의 삶과 경제”라며 “돌봄과 보육, 교육, 청년 정주 기반 강화와 소상공인 지원 등 민생 체감 과제부터 차근차근 해결하겠다”고 덧붙였다.3선인 박 의원은 16년간 포스코에서 근무했고, 포항향토청년회장 등을 지냈다.포항 김형엽 기자