“1초라도 빨리”…부산 경찰, 112 현장 대응 단축 방안 마련

이미지 확대 서울신문 DB.

부산에서 경찰의 112 신고 대응 시간이 최근 3년 동안 소폭 늦어진 것으로 나타나면서 경찰이 보다 신속한 출동 방안 마련에 들어갔다.14일 부산경찰청에 따르면 부산 경찰의 지난해 현장 대응 시간은 5분 22초로 조사됐다.지난해 현장 대응 시간을 경찰서별로 보면 가장 빠른 곳은 동부경찰서(4분 1초), 가장 느린 곳은 강서경찰서(7분 11초)였다.현장 대응 시간은 신고자와 통화를 완료한 때부터 순찰차가 현장에 출동 도착할 때까지 걸린 시간을 뜻한다.부산 지역 현장 대응 시간은 2023년에는 5분 18초, 2024년에는 5분 19초였다. 최근 3년간 현장 대응 시간이 소폭이지만 꾸준히 증가한 것이다.경찰은 단순 민원 상담 등 비긴급·비출동 신고 증가, 관계성 범죄의 증가, 출동 환경의 복잡화 등 다양한 변화가 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다.현장 대응 시간이 조금씩 늘어나면서 부산경찰청은 구조적으로 대응해야 하는 과제로 판단했다. 지난해 시민 5745명을 대상으로 실시한 치안 정책 설문조사에서 응답자 50%가 112 신고 처리에서 가장 중요한 것으로 ‘신속한 출동’을 선택하기도 했다.이에 따라 부산경찰청은 최근 현장 실무자 간담회를 개최하고, 현장 대응 시간을 실질적으로 단축하는 방안을 논의했다.그 결과 신고접수, 통화 종료, 지령, 순찰차 출동, 현장 도착까지 현장 대응이 이뤄지는 단계마다 단축 방안을 마련하기로 했다. 단축 목표와 실행 방안은 경찰서마다 출동 여건 등 특성을 고려해 자율적으로 수립해 시행하고, 문제점을 개선하는 맞춤형 방식으로 진행한다.이런 방법을 통해 부산청은 2%, 경찰서는 1.5%부터 5%까지 차등해 설정하고, 꾸준히 관리하기로 했다.부산경찰청 관계자는 “시민이 112에 전화를 거는 이유는 ‘제발, 지금 빨리 와달라’는 절박함 하나다. 단순히 숫자만 줄이는 게 아닌 신속한 112 신고 대응 체계를 만들어 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”라고 말했다.부산 정철욱 기자