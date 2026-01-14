[속보] “경기버스 474대 내일부터 무료” 서울 시내버스 파업에 비상대책

이미지 확대 서울 시내버스 노동조합이 무기한 전면파업에 돌입한 13일 서울 한 버스공영차고지에 서울 시내 버스들이 주차돼 있다. 2026.1.13 연합뉴스

이미지 확대 서울 시내버스 파업 이틀째인 14일 경기 성남시 이매촌 한신 아파트 인근 버스 정류장에서 시민들이 서울로 향하는 광역버스를 기다리고 있다. 2026.1.14 연합뉴스

이미지 확대 김동연 경기지사가 14일 수원시 영통구 경기도청 브리핑룸에서 서울 시내버스 파업 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.1.14 경기도 제공

서울 시내버스 파업 이틀째인 14일 김동연 경기지사가 서울에 진입하는 경기도 공공 광역버스를 무료로 운행하는 비상수송대책을 발표했다.김 지사는 이날 오전 수원시 영통구 경기도청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 “날씨가 추워지고 도로 결빙이 우려되는 상황에서 대중교통 이용에 큰 지장을 받으셨을 도민 여러분의 고충에 깊이 공감한다. 경기도는 도민의 발이 멈추지 않도록 즉각적인 수송 대책을 시행하겠다”며 이같이 밝혔다.무료 운행은 경기도 광역버스 중 공공관리제가 적용되는 41개 노선, 약 474대다. 15일 첫차부터 시행된다.시군별 노선을 보면 성남 18개, 고양 6개, 안양 6개, 광명 4개, 군포·하남 각 2개, 남양주·부천·의정부 각 1개 등 서울 진입 주요 거점 노선이다.이 같은 조치가 가능한 건 경기도가 선제 도입한 ‘시내버스 공공관리제’ 덕분이다. 버스 운영 수익을 도가 관리하고 업체에 적정 비용을 지급하는 이 제도로 도의 직접 통제와 신속한 재정 지원이 가능해졌다는 게 경기도의 설명이다.김 지사는 “교통은 민생의 핵심이자 도민의 삶을 지탱하는 기본권이다. 파업의 원인이 어디에 있든 그로 인한 피해가 우리 경기도민에게 전가되는 것은 결코 용납할 수 없다”며 “경기도는 파업이 종료되는 순간까지 현장을 철저히 관리하고 도민 여러분의 출퇴근길을 끝까지 책임지겠다”고 강조했다.현재 경기도를 경유하는 서울시 파업 버스는 111개 노선 2505대에 달한다. 경기도는 파업 첫날인 지난 13일 하루 동안 128개 대체 노선에 1788대를 집중 배차했으나, 도민 고충이 깊어지자 무료 운행을 카드를 빼들었다.이정수 기자