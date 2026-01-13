사회 [속보] 특검, 尹에 사형 구형 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/13/20260113500285 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-01-13 21:38 입력 2026-01-13 21:37 이미지 확대 내란 우두머리 결심공판 중 웃음 보이는 윤석열 전 대통령 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 내란 우두머리 혐의 결심공판에서 변호인들과 대화하며 웃고 있다. 2026.1.13 서울중앙지법 제공 특검, ‘내란 우두머리’ 윤석열 전 대통령에 사형 구형 권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 특검이 윤석열 전 대통령에게 구형한 죄명은? 내란 우두머리 국정농단