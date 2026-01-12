[포토] 함박눈 펑펑

1 / 10 이미지 확대 12일 경기도 수원시 세계문화유산 화성(華城) 화홍문에 눈이 내리고 있다. 2026.1.12

화요일인 13일은 새벽까지 중부지방을 중심으로 눈비가 오겠다.중부지방(서울·인천·경기 북부, 충남 서해안, 강원 동해안 제외)과 전북, 경북 북부 내륙·북동 산지는 눈이나 비가 내리겠고, 전남권과 경남 서부 내륙, 제주도도 눈발이 날리거나 빗방울이 떨어지겠다.예상 적설량은 강원 내륙·산지 3∼8㎝, 경기 남동부와 충북 북부 1∼5㎝, 충남 서해안과 경북 북동 산지 1∼3㎝, 전북 동부와 경북 북부 내륙 1㎝ 안팎, 경기 남서부와 충북 중·남부 1㎝ 미만이다.강수량은 경기 남부와 강원 내륙·산지 5㎜ 안팎, 충청권과 울릉도·독도, 서해5도 5㎜ 미만, 전북과 경북 북부 내륙·산지 1㎜ 안팎으로 예상된다.눈이나 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 길이 빙판이 되거나 도로에 살얼음이 끼는 곳이 많겠으니 교통안전에 각별히 유의해야 한다.온라인뉴스부