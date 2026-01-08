주말 중부·호남에 ‘대설 경보급’ 폭설

이미지 확대 갯벌까지 얼린 한파 매서운 추위가 다시 찾아온 8일 경기 화성시 우정읍의 갯벌이 하얗게 얼어붙어 있다. 이날 아침 강원도 최저 기온이 영하 18.9도까지 떨어지는 등 전국에 한파가 닥쳤다.

이번 주말 중부지역과 호남권을 중심으로 많은 눈이 예보됐다. 특히 전남·전북에는 ‘대설 경보급’ 폭설이 내릴 전망이다. 무거운 눈에 의한 시설물 피해와 빙판길 교통안전에 유의가 필요하다.8일 기상청에 따르면 9~10일 우리나라 5㎞ 상공으로 영하 40도 이하의 매우 찬 공기가 통과하면서 전국적으로 강한 바람을 동반한 눈이나 비가 내릴 전망이다. 9일 오전 중부지방에서 눈 날림으로 시작되는 강수는 자정부터 기압골의 영향이 더해지며 본격화하겠다.10일 오전부터는 눈이 전국적으로 확대될 전망이다. 예상 적설량은 강원 내륙과 산지 3~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 경기 동부 3~8㎝, 전남·전북 2~7㎝, 서울·인천·경기 서부 1~5㎝ 등이다. 수도권의 경우 기온이 0도 내외에 머물며 비와 눈이 섞여 내릴 것으로 보인다. 일부 지역에서는 시간당 5㎝ 내외의 폭설이 쏟아진다. 11일에도 호남 대부분 지역에 대설주의보가, 일부 지역에는 대설경보가 발령될 전망이다. 전북은 10일 오후부터 밤까지, 광주와 전남은 10일 밤부터 11일 새벽 사이 시간당 1~3㎝의 강한 눈이 집중될 것으로 보인다.평년보다 낮은 추위도 주말까지 이어지겠다. 9일 전국 아침 최저기온은 영하 11도~영하 2도, 낮 최고기온은 영상 3~10도로 예보됐다. 10일 아침 최저기온은 영하 3도~영상 7도로 평년보다 높지만 오후부터 강풍이 불어 체감온도는 실제 기온보다 5도 이상 낮아 매우 춥겠다.김임훈 기자