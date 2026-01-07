횡성군, 농·축·임업 자재 ‘반값’

구입비 50% 군비로 지원

강원 횡성군이 농업, 축산업에 이어 임업인에게도 자재 구입비의 절반을 지원한다.횡성군은 임업인의 경영 부담을 덜어주기 위해 올해부터 반값 임업용 자재 지원사업을 시행한다고 7일 밝혔다. 지원 대상은 횡성에 주소를 두고 임업경영체에 등록된 임업인이고, 경작지 면적이 0.1ha 이상 10ha 이하여야 한다. 임산물을 재배하는 농업인도 지원 대상에 포함된다.지원을 받은 임업용 자재는 농약, 비료, 포장재, 종자·종묘 등이다. 횡성군 관계자는 “그동안 임업은 다른 1차 산업에 비해 지원 혜택이 적었다”며 “임업에 필수적인 소모성 자재의 구입비 50%를 군비를 지원하면 경영난 해소에 실질적인 보탬이 될 것”이라고 말했다.지원 금액은 임업 가구 1곳당 최대 3000만원이다. 횡성군은 올해 260개 임업 가구가 지원을 받을 것으로 보고 예산 5억원을 편성했다. 지원 신청은 이달 말부터 횡성군 산림녹지과 또는 읍면행정복지센터에서 받는다.3년 전인 2023년에는 횡성군이 반값 농업용 자재 지원사업을 신설했고, 지난해부터는 축산업용 자재도 반값에 구입할 수 있도록 지원하고 있다. 박종철 횡성군 산림녹지과장은 “전국에서 처음으로 농·축·임업 전 분야를 아우르는 반값 자재 지원 체계를 구축했다”고 전했다.횡성 김정호 기자