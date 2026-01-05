충북 지자체 8곳 고향사랑기부금 실적 전년보다 늘어

이미지 확대 충북 옥천군이 3년 연속 고향사랑기부금 목표모금액 초과달성을 기록해 5일 기념사진을 찍고 있다. 옥천군 제공.

충북 지자체들이 고향사랑기부금이 늘어 함박웃음을 짓고 있다.5일 충북도 등에 따르면 지난해 충북도와 도내 11개 시군 등 도내 12개 지자체 가운데 총 8곳의 고향사랑기부금이 전년보다 늘었다.청주시의 지난해 고향사랑기부금은 5억 2308만원으로 집계됐다. 2024년 모금액 4억 8407만원 대비 3901만원(8.1%) 증가한 금액으로 시행 첫해인 2023년부터 해마다 증가세를 보이고 있다.지난해 기부 건수는 5360건이며 기부자 나이와 직업은 30·40대 직장인이 62.9%로 가장 많았다. 기부자 거주지역은 경기, 서울, 충북, 세종, 충남 순이었다.청주시 관계자는 “연간 기부금이 5억원을 돌파한 것은 처음”이라며 “시행 3년간 누적 기부금은 13억원을 넘어섰다”고 말했다.충북도는 지난해 7억 1839만 9000원을 모금했다. 전년도 모금액 5억 612만 1000원보다 2억 1000여만원 늘어났다. 기부 건수도 6699건으로 전년 대비 1746건 많다.옥천군은 지난해 2억 8577만원을 모금해 목표액(2억 7100만원)을 초과 달성했다.상당수 지자체에서 고향사랑기부금 실적이 늘고 있는 것은 우수 농·축산물, 가공품, 관광상품, 지역화폐 등으로 답례품을 확대해 기부자들의 만족도를 높이고 있어서다.지자체들이 축제장과 기관 방문 등을 통해 적극적인 홍보에 나선 것도 실적 향상의 원인 가운데 하나로 꼽힌다.시행 3년 차를 맞으며 고향사랑기부금이 좋은 곳에 쓰인다는 사실이 알려진 것도 기부자들의 참여 확대를 견인하는 것으로 분석된다.옥천군 관계자는 “기부금이 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 주민복지증진 사업을 지속해 발굴할 예정”이라며 “올해 신규 기금사업으로 영유아 상해보험 일괄가입 지원사업을 추진한다”고 설명했다.제천, 영동, 증평, 괴산군은 전년보다 줄었다.증평군은 지난해 1억 5300만원을 모금해 전년보다 1700만원 감소했다. 2024년 5억 900만원을 기록한 영동군은 지난해 4억 1884만원을 모금했다. 제천시는 지난해 1억 7900만원을 기록했다. 전년보다 1300만원 줄었다.청주 남인우 기자