사회 병오년 새해 경복궁 찾은 관광객들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/01/20260101500052 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-01-01 13:07 입력 2026-01-01 13:07 이미지 확대 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일 서울 종로구 경복궁 일대가 관광객들로 붐비고 있다. 2026.1.1 이지훈 기자 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일 서울 종로구 경복궁 일대가 관광객들로 붐비고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 날짜는 병오년 새해 첫날이다 O X