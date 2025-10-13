장수군, 전국 첫 ‘민원 진행상황 알림 서비스’ 도입

이미지 확대 전북 장수군은 전국 최초로 ‘똑똑 알림톡 서비스’를 지난달부터 본격 시행하고 있다. 장수군 제공

전북 장수군이 군민에게 필요한 행정정보를 실시간 제공하는 서비스를 도입해 관심을 끈다.장수군은 군민들이 보조사업 신청과 관련 신청 시기를 놓치는 불편을 해소하기 위한 보조사업 ‘똑똑 알림톡 서비스’를 전국자치단체 중 최초로 지난달부터 본격 시행하고 있다고 13일 밝혔다.장수군은 지난 2월 고향사랑기금을 재원으로 군민 불편 해소와 행정 신뢰도 제고를 위한 알림톡 서비스 도입을 추진했다. 이후 6개월간 관련 부서 협의와 시스템 연계 기술 검토를 거쳐 전 직원 교육도 완료했다. 8월 한 달간 시범 운영에 이어 지난달 1일부터 정식 서비스를 시작했다.‘똑똑 알림톡 서비스’는 카카오톡 알림톡을 활용해 군민에게 필요한 행정정보를 실시간 제공하는 체계로 보조사업의 신청부터 선정, 보조금 지급 결과까지 전 과정을 안내하는 것은 장수군이 전국 최초다. 이는 지난달 15일 강훈식 대통령 비서실장이 “오프라인 민원의 진행 상황 안내 체계 개선”을 지시한 데 따른 선도적 시행이다.해당 서비스로 군민들은 농업·축산·산림·복지·보건 등 각 부서에서 추진하는 다양한 보조(지원)사업의 신청, 선정, 보조금 지급 결과는 물론 진정·서신 민원 처리와 인허가 민원 진행 현황까지 단계별로 카카오톡을 통해 안내받을 수 있다.최훈식 군수는 “보조사업 ‘똑똑 알림톡 서비스’ 전국 최초 시행은 디지털 시대에 걸맞은 군민 중심 행정서비스의 출발점이다”며 “군민에게 필요한 정보를 빠르고 안전하게 전달해 군민 불편을 해소할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.설정욱 기자