“자녀 세대, 지금보다 좋아질 것” 10명 중 4명뿐…절반 이상은 “비슷하거나 나빠질 것”

우리나라 20~40대 국민의 절반 이상은 미래 자녀 세대의 생활이 지금보다 나아질 것이 없다고 봤다.7일 한국보건사회연구원에 따르면, 지난해 20~49세 성인 2500명을 대상으로 인구 변화 및 사회에 대한 인식을 조사한 결과 이같이 나타났다.먼저, 현재 생활 수준을 부모 세대와 비교했을 땐 10명 중 6명이 더 좋아졌다고 인식했다. 26.5%는 ‘약간 좋아졌다’, 34.6%는 ‘훨씬 좋아졌다’고 답했다. 부모 세대와 비교해 ‘약간 나빠졌다’(10.4%), ‘훨씬 나빠졌다’(8.3%)는 부정적 답변은 18.7%였다.그러나 본인과 비교해 앞으로 자녀들의 생활 수준이 어떻게 변할 것으로 보느냐는 질문에는 다소 회의적인 반응이 나타났다.본인과 비교해 자녀들의 생활 수준이 ‘훨씬 좋아질 것’이라는 응답은 14.1%, ‘약간 좋아질 것’이라는 응답은 28.2%로 긍정 답변이 절반이 채 안됐다.응답자의 28.8%는 지금과 비교해 ‘차이가 거의 없을 것’으로 봤다.또 10명 중 3명은 지금보다 자녀 세대의 생활이 더 나빠질 것으로 내다봤다. 17.4%는 ‘약간 나빠질 것’으로 예상했고, 11.5%는 ‘훨씬 나빠질 것’으로 봤다.이 설문 결과는 연구팀이 독일의 성인 2500명에게 동일한 질문을 던진 뒤 두 나라의 답변을 비교·분석한 ‘독일인구정책사례연구’ 보고서에 실렸다.독일 역시 본인과 비교한 자녀의 생활 수준에 대해선 지금보다 ‘훨씬 나빠질 것’(7.5%)과 ‘약간 나빠질 것’(18.7%)을 합쳐 26.2%로, 우리보다는 부정적 인식이 약한 편이었지만 회의적 인식이 적지 않은 것으로 나타났다.부모 세대와 비교한 현재 생활 수준에 대해선 ‘약간 좋아졌다’(31.9%)와 ‘훨씬 좋아졌다’(17.6%)는 응답이 49.5%로 우리보다 다소 적게 나타났다.신융아 기자