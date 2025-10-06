지방은 산후조리원도 소멸 시대, 수도권에 57% 집중돼

경기 150곳, 서울 116곳, 99개 시군은 0

공공산후조리원은 전국에 겨우 21곳에 불과

이미지 확대 더불어민주당 박희승 의원

산모와 신생아를 위한 필수 돌봄 서비스인 산후조리원이 수도권에 집중돼 있어 지방 산모들의 이용 접근성이 크게 떨어지는 것으로 나타났다. 지역 소멸 대응 차원에서 공공산후조리원 확충과 국가적 지원 근거 마련이 시급하다는 여론이 높다.6일 민주당 박희승 의원(남원장수임실순창, 보건복지위)이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 6월 기준 전국 산후조리원 466곳 중 57.1%가 수도권에 몰려있는 것으로 집계됐다.지역별로는 경기 150곳 32.2%, 서울 116곳 24.9% 등이다. 반면 세종(6곳), 광주·울산·제주(각 7곳), 충북(8곳) 등은 열악한 수준이었다.시군별로는 올해 8월 말 현재 229곳 중 99곳(43.2%)은 산후조리원이 단 한 곳도 없는 실정이다.특히, 공공산후조리원은 단 21곳(4.5%)에 지나지 않는 것으로 확인됐다. 나머지 445곳(95.5%)은 민간에서 운영되고 있다.공공산후조리원은 강원·전남에는 각각 5곳이 운영되고 있으나 부산·대구·인천·광주·대전·세종·충북·전북은 전무하다.산후조리원 이용 비용도 상승세다. 2024년 평균 이용료는 2020년 대비 29.5% 상승했다. 서울이 평균 477만원으로 가장 비쌌고, 전남은 178만원으로 가장 낮아 지역 간 격차도 크다.박 의원은 “지자체가 의지를 갖고 있어도 재정적 제약으로 공공산후조리원 설치가 어렵다”며 “이재명 정부가 공약한 ‘공공산후조리원 국비 지원 근거 마련’을 조속히 이행해야 한다”고 강조했다. 산후조리의 공공성 강화를 위해 인구감소지역에 대한 우선 지원을 포함, 산후조리 정책 전반에 걸쳐 국가의 책임을 확대할 필요가 있다는 지적이다.박 의원은 지난 2월 공공산후조리원 설치·운영 및 취약계층 이용 요금 감면에 필요한 경비를 국가가 보조할 수 있도록 하는 내용을 담은 ‘모자보건법’ 개정안을 대표 발의한 상태다.전주 임송학 기자