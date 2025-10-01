[포토] “즐거운 한가위 되세요!”

1 / 6 이미지 확대 추석 연휴를 이틀 앞둔 1일 부산 부산진구청 어린이집에서 한복을 곱게 차려입은 원생들이 명절문화로 윷놀이 체험을 하고 있다. 2025.10.1

이미지 확대 추석 연휴를 앞두고 1일 인천 부평구 한빛유치원에서 한복을 입은 원생들이 윷놀이하며 즐거워하고 있다. 2025.10.1

이미지 확대 추석 연휴를 이틀 앞둔 1일 부산 부산진구청 어린이집에서 한복을 곱게 차려입은 원생들이 명절문화로 윷놀이 체험을 하고 있다. 2025.10.1

이미지 확대 추석 연휴를 이틀 앞둔 1일 부산 부산진구청 어린이집에서 한복을 곱게 차려입은 원생들이 큰절을 배우며 명절 문화체험을 하고 있다. 2025.10.1

이미지 확대 추석 연휴를 이틀 앞둔 1일 부산 부산진구청 어린이집에서 한복을 곱게 차려입은 원생들이 세배를 배우며 명절 문화 체험을 하고 있다. 2025.10.1

이미지 확대 추석 연휴를 앞두고 1일 인천 부평구 한빛유치원에서 원생들이 한복을 입고 추석 인사를 하고 있다. 2025.10.1

추석 연휴를 이틀 앞둔 1일 부산 부산진구청 어린이집에서 한복을 곱게 차려입은 원생들이 명절문화로 윷놀이 체험을 하고 있다.온라인뉴스팀